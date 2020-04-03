غوغل تتيح للسلطات الايطالية بيانات عن حركة المواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر اعلامية الى أن شركة (غوغل) أتاحت لايطاليا، من ضمن 131 دولة، خرائط تحتوي على “بيانات مجهولة الهوية فيما يتعلق بالخصوصية” لحركات المواطنين.

هدف تجميع هذه البيانات هو “إظهار مدى ازدحام بعض الأماكن” و “ما الذي تغير نتيجة القيود” التي فرضتها السلطات الإيطالية على الحركة والانشطة الانتاجية غير الاساسية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق محطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية، تفيد بيانات 29 آذار/مارس الماضي بانخفاض حركة المواطنين في الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية بنسبة 85% ، وفي الحانات والمطاعم بنسبة -94% ، وسائل النقل العام -87%. كما انخفضت الحركة في الحدائق العامة بنسبة -90% ، وتقلص الحضور في أماكن العمل بنسبة -63%.