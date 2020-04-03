إسرائيل تعزل مدينة انتشر فيها كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- عزلت إسرائيل مدينة (بني براك) ، وسط البلاد، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير فيها في وقت ارتفع فيه عدد المصابين بالفيروس في البلد إلى 7030 والوفيات إلى 37.

واتخذت الحكومة القرار بعزل المدينة، ذات أغلبية سكانية من المتدينين، في ساعة مبكرة من فجر اليوم بعد تردد، لتصبح المدينة الإسرائيلية الأولى اليت يتم عزلها بسبب كورونا.

وقالت انه، وفقا لأنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، تقرر الإعلان عن جميع المناطق التابعة لمدينة بني براك كمنطقة محدودة”.

وأضافت “سيسمح للحكومة بالإعلان عن مناطق معينة توجد فيها مؤشرات على إصابة عدد ملموس من السكان بالفيروس وعلى وجود وتيرة عالية من نشره فيها كـ(مناطق محدودة). ستسمح هذه الخطوات بتقييد حركة المواطنين في مدخل المنطقة المحدودة وفي المخرج منها، حتى بشكل أوسع من القيود العامة التي حددت في أنظمة الطوارئ (تقييد الحركة) وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور”.

وفي ساعات صباح اليوم انتشر أكثر من الف من افراد الشرطة الإسرائيلية في أنحاء بني براك، ونصبت عشرات الحواجز على مشارف المدينة وحظرت الدخول اليها او الخروج منها باستثناء حالات الطوارئ.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية “تقوم الشرطة بواسطة طائرات مسيرة رباعية المراوح فوق المدينة مراقبة ضمان فرض هذه الأنظمة”.

وأضافت “ترجح السلطات الصحية أن يكون عشرات الالاف من سكان المدينة قد أصيبوا بالفيروس”.

وتابعت” كما تقوم قيادة الجبهة الداخلية بإجلاء نحو أربعة الاف وخمسمئة مسن من المدينة الى فنادق خاصة تم تحضيرها في اطار الإجراءات لحصر المرض”.