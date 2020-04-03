كونتي مخاطبا فون دير لاين: اوروبا بحاجة لقفزة نوعية لمواجهة أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن التكتل الاوروبي الموحد بحاجة إلى “قفزة نوعية” تؤهله للعمل كاتحاد حقيقي من الناحيتين “السياسية والاجتماعية قبل تلك الاقتصادية”.

وجاء حديث كونتي ردا على رسالة “اعتذار” لايطاليا من رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين نشرتها أمس الخميس صحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية بشأن تأخر الاستجابة الاوروبية لحالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الراهنة في البلد الاوروبي الاكثر تضررا بفيروس كورونا

وأعرب كونتي في مقال نشرته نفس الصحيفة، عن الترحيب بمقترح آلية أمان (Sure) الاوروبية لمواجهة “التكاليف التي على عاتق الحكومات الوطنية لتمويل دخل العاطلين مؤقتًا في هذه المرحلة الصعبة. إنها مبادرة إيجابية، لأنها ستسمح بإصدار سندات أوروبية بحد أقصى قدره 100 مليار يورو”.

ولكنه أضاف “الا أن الموارد اللازمة لدعم أنظمتنا الصحية، ضمان السيولة في وقت قصير لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأمين العمالة ودخل العاملين المستقلين، هي أكثر من ذلك بكثير. وهذا بالتأكيد لا ينطبق على إيطاليا فقط. لهذا السبب أننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك”.