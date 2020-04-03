بلجيكا: تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفاد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية، بتزايد اعداد الوفيات بوباء كوفيد 19 في البلاد، ليصل إلى 132 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان عدد الوفيات الإجمالي قد تجاوز حاجز الألف حالة منذ يوم أمس.

وأشار المتحدث باسم المركز الدكتور ايمانويل أندريه، في مؤتمره الصحفي اليومي أن اجمالي الوفيات التي تم ضبطها حتى يوم أمس قد وصل إلى 1143 حالة وفاة.

أما الحالات الايجابية الجديدة، قد بلغت 1442 اصابة، الا أنه اضاف “نلاحظ أن الإجراءات المتخذة قد أدت إلى تباطؤ منحنى ارتفاع عدد الإصابات”، وشدد على أن البلاد تتجه نحو الاستقرار، محذراً من أي توجه سريع للتراخي أو رفع إجراءات الحظر.

وارتفع عدد الإصابات الاجمالية بكوفيد 19 في البلاد 16770 إصابة، هناك 5552 يعالجون في المشافي، منهم 1205 في العناية المركزة.

ونوه أندريه إلى أن المشافي المتخصصة بالتعامل مع حالات كوفيد 19 قد وصلت إلى 55% من قدرتها الاستيعابية القصوى.

أما عدد من غادروا المشافي بعد تعافيهم من كوفيد 19، فقد بلغ 377 شخصاً منذ بداية انتشار الوباء، وذلك دون حساب الأشخاص الذي تعافوا بعد تعرضهم لأعراض طفيفة.