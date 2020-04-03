اتحاد الصناعيين الايطاليين يطالب بالبدء في رفع القيود بعد عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا اتحاد الصناعيين الايطاليين الى البدء في رفع القيود الحكومية المفروضة على الانشطة الانتاجية في البلاد بعد نهاية عطلة عيد الفصح، في وقت رجح فيه رئيس هيئة الدفاع المدني الابقاء على حالة الاغلاق الراهنة حتى شهر أيار/مايو المقبل.

وقالت نائبة رئيس انحاد الصناعيين، ليشيا ماتيولي في تصريحات اذاعية صباح الجمعة “الشركات ترغب في إعادة فتحها في وقت مبكر بكثير: فورًا بعد عيد الفصح، مع الوضع في الاعتبار الحالات من منطقة الى أخرى”. ونوهت بأن “بيئات الشركات يتم تطهيرها ويتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي”. واعتبرت أن “المشاكل تأتي من أولئك ذوي الحالات الايجابية للفيروس الذين يخرقون الحجر الصحي الالزامي ولا يخضعون للمراقبة. ثم هناك حاجة إلى اجراء المزيد من المسوحات الاختبارية”.

وشددت نائبة رئيس انحاد الصناعيين على “أن شركاتنا أكثر أمانًا من محلات السوبر ماركت”، محذرة من عواقب اطالة مدة الاغلاق، فـ”كل أسبوع إغلاق يمر يتسبب في فقدان المزيد من الوظائف”.

وكان رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي قد قال في وقت سابق اليوم الجمعة “للأسف، يجب أن نبقى في المنازل لعدة أسابيع أخرى، أعتقد أيضًا في أول أيار/مايو المقبل” الذي يوافق عيد العمال. وأردف “علينا أن نكون صارمين للغاية وأعتقد أن نهجنا تجاه الاتصالات الاجتماعية والشخصية سيتغير. يتعين علينا الحفاظ على التباعد الاجتماعي” من أجل القضاء على الوباء.