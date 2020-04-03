ساسولي: يطالب بمزيد من التضامن بين المؤسسات المالية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي مصرف الاستثمار الأوروبي إلى تبني إجراءات شجاعة في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

وأشار ساسولي في تصريحات له نقلت عنه اليوم قبل اجتماع مجلس إدارة مصرف الاستثمار الأوروبي، إلى أن مواجهة تفشي الوباء تحتاج لحشد مزيد من الجهود.

وتابع قائلاً : “يجب البحث عن آلية التآزر بين مصرف الاستثمار الأوروبي والمصارف الوطنية والتجارية والمؤسسات الأوروبية والحكومات لتقديم المساعدة للقطاعات والأعمال الأكثر تأثراً بانتشار الوباء”.

وكان مصرف الاستثمار الأوروبي قد اعلن سابقاً عن تعبئة 40 مليار يورو لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة المتأثرة بانتشار كوفيد 19.