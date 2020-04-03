دي مايو: التضامن عنصر أساس لخطة دولية ضد فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن التضامن عنصر أساس في خطة دولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الجمعة: “نرى في هذه الأيام أهمية التضامن الدولي”، مؤكدًا أن “المساعدات القادمة إلى إيطاليا، المرسلة من دول أجنبية، تعد أساسية لمستشفياتنا”. وأردف “لن نتوقف أبدًا عن شكر جميع الحكومات التي تمد يد المساعدة لنا في هذه المرحلة الحساسة”.

وذكر وزير الخارجية أنه “أثناء مشاركتي في مؤتمر غير رسمي بالفيديو لمجلس الشؤون الخارجية صباح اليوم، أوضحت أن علينا تنسيق جميع المبادرات التي بدأت أصلا لمواجهة جائحة كوفيد 19، على المستوى الأوروبي أيضًا”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بـ”ضرورة بذل جهد من قبل الاتحاد الأوروبي بأكمله، سواء أكان من أجل الدعم البحت لإيطاليا، أم على صعيد تشكيل تحالف دولي خاص باللقاح ضد الفيروس المستجد”.

وأشار دي مايو الى أن “استجابتنا يجب أن تكون سريعة من وجهة النظر الاقتصادية”، فـ”علينا أن ندعم العائلات، العمال والشركات ونعيد إحياء اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أن “هذه هي الطريق التي ستسير عليها إيطاليا وننتظر لذلك أقصى دعم من أوروبا”.

وخلص وزير الخارجية مذكّرا: “أكرر القول إن بإمكاننا الفوز في هذه المعركة ضد فيروس غير مرئي، إن اتحدنا معًا فقط”.