رئيس المعهد الايطالي العالي للصحة: لا دلائل علمية ببقاء فيروس كورونا في الهواء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس المعهد العالي للصحة في ايطاليا وجود دلائل علمية تفيد ببقاء فيروس كورونا المستجد في الهواء لفترة، تعقيبا على ما تناقلته وسائل اعلام امريكية والتي تحدثت عن تقرير علمي بهذا الصدد وصل الى البيت الابيض

وقال سيلفيو بروزافيرّو خلال مؤتمر صحفي الجمعة، “لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الفيروس التاجي الجديد ينتشر في الهواء. كان هذا معروفًا في سياقات معينة مثل تلك الصحية. ولكن في الوقت الحالي تشير الاوراق العلمية إلى أن الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس هي تلك الخاصة بالقطيرات (من الانف أو الفم) وعن طريق الاتصال” بين شخص لآخر.

كما أعلن رئيس المعهد العالي للصحة وصول تعميم جديد من وزارة الصحة بشأن تعزيز استخدام المسوحات الاختبارية “لرصد حالات انتشار الفيروس في مختلف مناطق البلاد”.

وفي الوقت الذي اكد فيه تؤكد تباطؤ وتيرة عدوى كوفيد 19، نوه بروزافيرّو بأنه “لا توجد منطقة في ايطاليا لا ينتشر فيها الفيروس”، ملفتا الى “انتشار واسع للجائحة في بعض المناطق”. وقال “من هنا يأتي النداء للإبقاء على التزام عال المستوى حيال التوصيات والقيود المعتمدة” لاحتواء الفيروس.