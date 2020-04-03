برلسكوني: سأدعم حالة الإغلاق حتى النهاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، سيلفيو برلسكوني “سندفع ثمن الإغلاق غاليًا من وجهة نظر اقتصادية، لكنني سأدعم خيار إغلاق إيطاليا هذا حتى النهاية”.

وأضاف برلسكوني في تصريحات إذاعية متحدثًا عن حالة طوارئ كوفيد 19، مستدركا “لكن عليّ القول أنه كانت هناك بالتأكيد تأخيرات” في تطبيق الإجراءات، كذلك “كما حدث لتوريد الكمامات”.

وأكد برلسكوني أنه “سيكون من غير المسؤول إطلاقا الضغط على اعادة فتح إيطاليا مع أولى بوادر تراجع حالات العدوى”، مبينا أن “هذا يعني تعريض إنفسنا لما يسميه الخبراء إنتكاس العدوى”.

وذكر زعيم (فورتسا إيتاليا)، أنه “بمجرد أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية، ستكون هناك حاجة لخطة بنية تحتية كبيرة وخطة سكنية”. واختتم بالقول “في نهاية هذا الطريق المظلم، أرى النور، وأنا متأكد من أن إيطاليا ستكون قادرة على النهوض والبدء من جديد”.