بوريل: يتعين تعليق العقوبات لأسباب إنسانية مع انتشار كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية تعليق العقوبات المفروضة على دول بعينها لأسباب إنسانية للمساعدة على التصدي لتفشي وباء كوفيد 19.

وكان بوريل أثار هذا الأمر في مؤتمر صحفي أفتراضي، عقده بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذي عقد عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم.

وشدد بوريل على أن الاتحاد يعمل مع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على إصدار اعلان يطالب بتعليق العقوبات المفروضة على بعض الدول لتمكينها من التزود بما يجب من معدات وأدوية للتعامل مع تفشي وباء كوفيد 19.

وتابع بوريل قائلاً: “يجب ألا تكون العقوبات حاجزاً أمام إيصال المواد الطبية والإنسانية للدول”.

وعبر المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، مشيراً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سورية، ليبيا واليمن.

في السياق نفسه، عبر المسؤول الأوروبي عن “ارتياحه” لانخفاض مستوى العنف في بعض مناطق النزاع، باستثناء ليبيا، التي لا تزال مصدر قلق للأوروبيين.

هذا وناقش وزراء الخارجية خلال اجتماعهم اليوم أيضاً التعاون الدولي للتصدي لوباء كوفيد 19، ومسيرة عمليات اجلاء الرعايا الأوروبيين من الدول المجاورة، وكيفية التصدي للحملات المضللة المتعلقة بوباء كوفيد 19.