مسؤول أوروبي: العلاقات مع تركيا لا تقف عند حدود ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل عن قناعته بأن العلاقات الأوروبية – التركية لا تقف عند حدود ملف الهجرة والمساعدات المالية.

جاء هذا الموقف خلال حديث بوريل في مؤتمر صحفي عقده “عن بعد” عقب انتهاء الاجتماع “الافتراضي” لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم، وهو الثاني الذي يُعقد على هذا النحو منذ تفشي وباء كوفيد 19.

وأوضح بوريل أن العلاقات الأوروبية – التركية لا تقف عند حدود ملف الهجرة، مبينا أن “هذا جزء هام من علاقاتنا، ولكن هناك أوجه أخرى لذا يتعين الحوار بصراحة لإيجاد حلول لمشاكل مشتركة”، وفق كلامه.

وأشار بوريل إلى أن العمل لا يزال جارياً بين الطرفين الأوروبي والتركي لإجراء مسح شامل لعلاقاتهما، وخاصة للاتفاق الموقع بينهما عام 2016 بشأن اللاجئين.

واستدرك بوريل “لكن الوقت لا يزال مبكراً على الحديث عن نتائج الحوار الأوروبي – التركي”.

يذكر أن بوريل كان قد أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وتركز الحوار حول آليات التعاون لمحاربة وباء كوفيد 19 وكذلك مستقبل اتفاق 2016.

وقال المسؤول الأوروبي، بلهجة مرحة، إن وباء كوفيد 19 قد ساهم في نشوء صداقة بينه وبين وزير الخارجية التركي وغيره من مسؤولي الدول المجاورة للاتحاد.

وكان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية قد فوضوا بوريل قبل أسابيع بالتحاور مع الأتراك بشأن موضوع الهجرة وذلك بعد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدفع المهاجرين نحو الحدود مع اليونان، ما ساهم في تصعيد التوتر بين بروكسل وأنقرة.