مستشفى روما للأمراض المعدية يضيف 10 أسرّة للعناية المركزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر صحية إيطالية إن مستشفى سبالانزاني للأمراض في روما، سيقوم بتفعيل 10 أسرّة إضافية لقسم العناية المركزة اعتبارًا من يوم غد السبت”.

وأفادت دائرة الصحة في مقاطعة لاتسيو (وسط)، في بيان الجمعة، أن “دائرة صحة ڤيتيربو (شمال المقاطعة) استقبلت 13 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19″، بينما “تم شفاء أول مريض في بلدة توشا”.

وذكرت من جهة أخرى أنه “لم تحدث أية وفيات خلال الـ48 ساعة الماضية وأن 1815 شخصًا خرجوا من الحجر المنزلي”. بينما “تستمر عمليات الفحص في دور الاستراحة المنتشرة في المنطقة”.

أشارت صحة لاتسيو الى أن “مستشفى سان جوفاني وسط روما، لم يسجل حالات إيجابية جديدة وصلت الى قسم الطوارئ”. في حين “سيتم اعتبارًا من 7 نيسان/أبريل، تفعيل مختبر خاص بكوفيد 19، يبقى مفتوحاً على مدار 24 ساعة في اليوم”.