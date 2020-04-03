الرئيس الفلسطيني: نسعى لمحاصرة كورونا في اضيق نطاق ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين يسعون لمحاصرة فيروس كورونا في اضيق نطاق ممكن.

وقال في كلمة متلفزة لمناسبة تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي، إنه “اليوم وبعد انقضاء أكثر من شهر على اكتشاف فيروس كورونا في فلسطين، نسعى لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك في اضيق نطاق ممكن”.

وأضاف موجها كلامه للشعب الفلسطيني، “إننا نعول كثيرا على وعيكم والتزامكم بالتعليمات المحددة وجهود الجهات المختصة كافة، الحكومة واجهزتها المختلفة، خاصة الأطقم الطبية وأجهزة الأمن، وكذلك القطاع الخاص، ومجموعات المتطوعين، وأصحاب المبادرات الخيرة”.

وتابع الرئيس الفلسطيني، “امام الظروف الاستثنائية التي نعيشها وحرصا على المصلحة العامة، فإنني واستنادا إلى توصية الجهات المختصة، قررت تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوما، واصدرت مرسوما بذلك، حتى نتمكن من ادارة شؤون البلاد على أكمل وجه في هذه المرحلة الحرجة، التي تستدعي اجراءات استثنائية ضرورية لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الامن والاستقرار”.

ومن جهة ثانية فقد أشار إلى أنه “طالبنا أن يتم الإفراج عن الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ونحمل الإحتلال المسؤولية عن سلامتهم”، وأضاف “ونتمنى على الأسرى الذين يفرج عنهم وعائلاتهم، اقتصار مظاهر الفرح أو إلغائها، بما يضمن سلامة الجميع وبما يدعم جهودنا في وقف انتشار هذا الفيروس الخطير”.

ودعا العمال الفلسطينيين العائدين من إسرائيل إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم الإختلاط، والإلتزام الصارم بإجراءات الفحص والحجر وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وجهات الإختصاص”.

وقال الرئيس الفلسطيني “نؤكد لاهلنا في القدس الشرقية المحتلة على ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الاوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها، ونحن سنبقى معكم بكل ما اوتينا من قوة”.