دي مايو: إيطاليا أوفت بديونها دائمًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “لقد أظهرت إيطاليا دائمًا أنها تفي بديونها. علاوة على ذلك، في العام الماضي قمنا حتى بخفض عجزنا إلى نسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنْ كنا قد اتفقنا مع المفوضية الأوروبية سابقًا على هامش يزيد عن 2%”.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة (دير شبيغل) الألمانية، الجمعة، تطرق الوزير دي مايو الى ما دعي “سندات كورونا”، قائلا: “لا يهمني مطلقا ما سنسمي به الأدوات التي سنستخدمها لمواجة الأزمة”. مؤكداً “علينا أن نجد أفضل أداة ونتحرك بالتوازي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية”، لذلك “نحتاج إلى كل قوة الاتحاد الأوروبي وضمانات الدول الأوروبية لتأمين مستقبل قارتنا”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “الأسواق المالية ترى أوروبا قوية، عندما نتحدث بصوت واحد”، وفي “هذه الأيام يجب علينا أولاً العثور بسرعة على التدابير والأدوات المناسبة للحاضر، ثم نفكر بالمستقبل لاحقا”. وشدد على “وجوب ضمان أن تتمكن الدول الأعضاء من إنفاق ما يلزم لمساعدة شعوبها”.

عندئذ، عاد وزير للتذكر بأن “الوضع الحالي غير مسبوق: ببساطة لا توجد مقارنات تاريخية لكلا العواقب الصحية والاقتصادية الهائلة للوباء. ما يهم الآن هو مستقبل الشعب الأوروبي. نحن نواجه تحدياً عالمياً، يجب على أوروبا أن تنافس الولايات المتحدة والصين، ولا يمكنها التفكير بأن دولها بوسعها التعافي من تلقاء نفسها منفردة”.