إيطاليا: تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا الـ14600

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن “14681 شخصاً فارقوا الحياة في البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا”.

وذكر رئيس هيئة الدفاع المدني الايطالي، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي حول طوارئ كوفيد 19، أنه “مقارنة بيوم أمس، تم تسجيل 766 حالة وفاة أخرى”.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن الدفاع المدني، أنه “بشكل عام، يبلغ عديد المصابين بالفيروس حاليًا 85388، بزيادة بمجموع 2339″، وأن “52579 من هؤلاء يخضعون للحجر المنزلي”، بينما “يقبع 28741 شخصاً في المستشفى، و4068 في أقسام العناية المركزة”.

وخلص بوريللي الى القول إن “19758 شخصاً تماثلوا للشفاء”، وأن “هذا العدد شهد زيادة بحاصل 1480 شخصاً”.