رئيس البرلمان الاوروبي السابق: إن لم يتضامن الاتحاد ستجرفه موجة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني الإتحاد الأوروبي من إبداء التضامن وإلا فقد تجرفه موجة فيروس كورونا.

وأضاف تاياني في تصريحات متلفزة الاثنين، أن “أوروبا لم تسلك جيدًا في البداية. لقد عملنا بجد بصفتنا وفد (فورتسا إيتاليا) لإقتناء مزيد من السيولة النقدية، وهذا هو ما يهم”، حيث “تمكنا من الحصول على دعم مادي بمائة مليار يورو لصندوق تسريح العمال، وإنْ كنا بحاجة إلى 200 على الأقل”.

وتابع البرلماني الأوروبي، “حسناً يفعل البنك المركزي الأوروبي إذ يطرح حوالي ألف مليار يورو في السوق لدعم شراء السندات الحكومية، فأولويتنا هي ضخ النقد في السوق، كما نحتاج لتوفير الأموال للشركات والمواطنين الذين سرحوّا عمالهم أو فقدوا عملهم وهم في حالة فاقة”، مشددا على “وجوب أن يتم ذلك على المستويات الأوروبي، الوطني والمحلي، فهي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة للتغلب على لحظة الصعوبة هذه”.

وأعرب الرجل الثاني في (فورتسا إيتاليا) عن “الأمل بأن يكون لأوروبا موقف ودي وتتخذ قرارات تساعد دولها على الدفاع عن نفسها ضد عدو غير مرئي كفيروس كورونا”. وأردف “نريد قروض واستثمارات بدون شروط، فنحن عند مفترق طرق، وعلى أوروبا أن تختار بين التضامن أو المخاطرة بأن يجتاجها فيروس كورونا”.

وأكد البرلماني اليميني أن “على الاتحاد الأوروبي إعادة تاسيس نفسه واكتشاف أسباب وجوده”. واختتم مكرراً، أن “على أوروبا أن تسلك طريق التضامن والدعم والتقارب، وإلا فإنها تخاطر بأن تصبح عديمة الفائدة وتهزم من قبل فيروس كورونا”.