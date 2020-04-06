دي مايو، شاكرا الامارات على ارسال مساعدات طبية: لفتة لن ننساها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو بالشكر لنظيره بدولة الامارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، وذلك اثر وصول طائرة مساعدات اماراتية الى العاصمة روما أمس، لدعم جهود ايطاليا في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب رئيس الدبلوماسية الايطالية في تغريدة “شكرا زميلي بن زايد على ابراز الصداقة والتضامن”. وأردف “انها لفتة لن ننساها”.

وقد أعلنت وزارة خارجية الامارات أنها أرسلت “طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)”، مشيرة الى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره”.