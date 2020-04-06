بلجيكا: رجال الدين يدعون المواطنين للتكاتف في مواجهة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا زعماء الطوائف الدينية المختلفة في بلجيكا المواطنين إلى الوحدة والتضامن في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد ومختلف انحاء العالم.

جاء هذا النداء في اعلان مشترك صدر اليوم عن رؤساء الطوائف المسيحية واليهودية والإسلامية الموجودة في بلجيكا، حيث شددوا على ضرورة الحفاظ على الوحدة رغم المسافة المفروضة بفعل انتشار الوباء.

وحث رجال الدين في الإعلان الذي تداولته وسائل اعلام محلية كافة المواطنين على اختلافاتهم الثقافية والدينية إلى الحفاظ على متانة الروابط، فـ”إنها انسانيتنا التي تربطنا بعمق”، وفق كلامهم.

ويصف زعماء الطوائف الدينية بـ”غير المسبوق” الوضع الذي تعيشه البلاد والعالم حالياً، موضحين أن انتشار الوباء في الدول المتقدمة دل على أن الانسان لا يمكنه السيطرة على كل شيء، فـ”نحن كائنات هشة وضعيفة في كل مكان من العالم”، وفق كلامهم.

وأثنى زعماء الطوائف الدينية على روح التضامن بين الناس وعبروا عن تعاطفهم مع كل المرضى وتقديرهم لكل من يكافح ضد الوباء.

ويرى رجال الدين أن هذه الأزمة قد تفتح الأعين وتساعد البشر على إعادة النظر في أولوياتهم سواء على صعيد الحياة الخاصة أو المجتمعية.

ووقع البيان عن الطائفة الكاثوليكية الكاردينال جوزب دو كيرز، راعي الكنيسة البروتستانتية ستفن فيوت، الحاخام ألبيرت غويجي، الدكتور غيرت لورين باسم الكنائس الانجيلية، رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا محمد ايستون، والمتروبوليت اثيناغوراس بيكستاس، عن الكنيسة الأرثوذكسية.

كما وقع البيان العديد من رؤساء الجمعيات والمجالس الدينية التابعة لمختلف الطوائف.

هذا وكان أماكن العبادة المختلفة قد أغلقت أبوابها في بلجيكا تفادياً للتجمعات الكبيرة وسط انتشار وباء كوفيد 19.