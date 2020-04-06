فون دير لاين: نقف إلى جانب مزارعينا في هذه الأوقات الصعبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرصت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على التأكيد أن المؤسسات الأوروبية تدعم القطاع الزراعي الأوروبي في هذا الوقت الصعب الذي تعطلت فيه الحياة الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المفوضية تحرص كل الحرص على استمرار حصول الأوروبيين على غذاء عالي الجودة وبأسعار معقولة.

يأتي كلام فون دير لاين، في رسالة بُثت عبر الفيديو اليوم، تزامناً مع تزايد المخاوف من ندرة اليد العاملة في القطاع الزراعي بعد اقفال الحدود بين الدول ما يعني تعطل القطاف، تعذر وصول المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وكانت المفوضية، حسب رئيستها، قد تنبهت للأمر في وقت مبكر من الأزمة الحالية، حيث اتخذت تدابير لضمان تدفق السلع، بما في ذلك الغذاء، عبر الحدود في السوق الموحدة.

ومضت قائلة: “لا يزال بإمكان العمال الموسميين السفر إلى بلدان أخرى لزراعة أو حصاد المحاصيل”.

وعبرت عن امتنانها لآلاف المواطنين الذين تطوعوا للمساعدة في الحصاد لتعويض نقص العمالة “الوافدة”، وقالت “هذا مثال رائع للتضامن الأوروبي”.

وأكدت أن المفوضية قررت منح المزارعين مزيداً من الوقت لتقديم طلبات حصولهم على المدفوعات المباشرة ومساعدات التنمية الريفية، موضحة أن بروكسل ستقوم بزيادة سقف هذه المدفوعات لتوفير السيولة النقدية لدى المزارعين.

كما تعهدت بدعم عمل المرافق الطبية في المناطق الريفية.

هذا ويعتمد القطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات في أوروبا بشكل كبير على العمالة الوافدة من دول أخرى أعضاء في الاتحاد وكذلك من الدول المجاورة له.

وقد أدى إغلاق الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد على خلفية تفشي وباء كورونا إلى تعذر وصول العمال الموسميين، ما عرقل عمليات القطاف وتسويق المحاصيل.