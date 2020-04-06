عالم فيروسات: اصابة الحيوانات بكورونا قد تكون ميزة لاختبار اللقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى عالم الفيروسات الايطالي روبرتو بوريوني أن ما تداول اعلاميا حول اصابة حيوانات بوباء فيروس كورونا المستجد قد “يتيح لنا الحصول على ميزة كبيرة في اختبار لقاح ” مضاد للجائحة

وجاء حديث خبير علم الفيروسات في مداخلة مع احدى قنوات التلفزة العامة تعليقا على أنباء أفادت باصابة قط بالمرض في هونغ كونغ.

وقال “مسألة أن الحيوانات يمكن أن تصاب بالعدوى ليست عنصرا سلبيا فقط. في الواقع إذا ثبت، كما يبدو أنه حدث لقط، أنه يمكن أن تصاب الحيوانات بفيروس كورونا بشكل معتدل، فهذا يتيح لنا الحصول على ميزة كبيرة في اختبار اللقاح” المؤمل على هذه الحيوانات.