ايطاليا: 636 وفاة جديدة بكورونا واجمالي الضحايا يفوق الـ16 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعلنت السلطات الإيطالية مساء الاثنين، تسجيل 636 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في البلاد إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 16523 ضحية

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني في ايطاليا، أنجيلو بوريللي خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول أزمة كوفيد-19، الى ارتفاع إجمالي الحالات الإيجابية التراكمية للفيروس إلى 132 ألفا و547 بعد تسجيل 3599 إصابة جديدة، وهو رقم أقل قليلا عن الأيام الماضية، حيث على سبيل المثال، تم بالامس الاعلان عن 4316 حالة ايجابية جديدة.

أما أرقام المرضى بالعناية المركزة فقد سجلت تراجعا جديدا حيث يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3898 مريض، ما يعادل 79 مريض أقل مما كان عليه بالأمس، بينما ظل مستقرا عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات عند 28976 شخصًا (27 مريض أكثر من أمس).

أعداد الذين تماثلوا للشفاء ظلت على نفس المستويات، حيث تم تسجيل 1022 حالة شفاء جديدة ليبلغ اجمالي المتعافين 22،837 ( أمس تم الإعلان عن شفاء 819 شخصًا).