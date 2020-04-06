ايطاليا:استمرار تراجع عدد مرضى كورونا بالعناية المركزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار عضو اللجنة العلمية التقنية الايطالية الخاصة يطوارئ فيروس كورونا المستجد، الى أن البيانات الاخيرة عن تفشي الوباء مدعاة لـ”الارتياح بشكل كبير” وتؤكد “فعالية تدابير الاحتواء” التي فرضتها الحكومة، ولكنه نوه بأن الانخفاض في عدد الوفيات لا يزال ضئيلا.

وأشار عضو اللجنة، أخصائي أمراض الرئة، الدكتور لوكا ريكيلدي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لهيئة الدفاع المدني، الى أنه من 30 آذار/مارس إلى السادس من الشهر الجاري، انخفض العدد اليومي للمرضى المرحلين الى أقسام العناية المركزة بنسبة -90%، حيث تقلصوا من 409 إلى 27. كان الفرق إيجابيًا في 30 آذار/مارس (+75 مريض جديد بالعناية المركزة مقارنة باليوم الذي سبقه)، أما اليوم فالفارق سلبي -79″.

وأضاف “للأسف هذا التوجه أقل قوة فيما يتعلق بالوفيات، 50% منها سجلت في لومبارديا” اولى بؤر تفشي الجانحة والاقليم الاكثر تضررا من نااحية الاصابات والموتى جراء الفيروس. ولكنه قال “الا أنه على أساس أسبوعي ، انخفض انخفضت الوفيات بنسبة 20%”.

ووفق بيانات اليوم، سجلت أرقام المرضى بالعناية المركزة تراجعا جديدا حيث يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3898 مريض، ما يعادل 79 مريض أقل مما كان عليه بالأمس، بينما ظل مستقرا عدد اجمالي المرضى الذين ليست حالتهم خطرة ويتلقون العلاج بالمستشفيات عند 28976 شخصًا (27 مريض أكثر من أمس).

كما تم الاعلان مساء الاثنين تسجيل 636 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين حصد أرواحهم فيروس كورونا إلى 16523 ضحية