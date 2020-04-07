سانت إيجيديو تدعم مقترح غوتيريش لإلغاء ديون أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية عن دعمها اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإلغاء ديون البلدان الناشئة، ولا سيما الدول الأفريقية، الأقل استعدادًا لمواجهة طوارئ جائحة فيروس كورونا.

وكان غوتيريش قد قال إن “من الضروري رفع الديون عن هذه الدول لتعبئة مبالغ مهمة والسماح بوضع إجراءات ملموسة ضد الوباء”.

ووفقا للجماعة الكاثوليكية، فقد “بدأ الوضع الصحي الأفريقي يبدو مقلقا، والعديد من البلدان ستغلق أبوابها بسبب المشاكل الأولى في إمدادات الغذاء في المدن الكبرى”. علاوة على ذلك، “فإن مرافق الرعاية الصحية غير كافية للتحدي وغائبة تقريبًا في المناطق الريفية”.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، لا يمكن فصل تنشيط الاقتصاد العالمي عن إعادة التفكير في الاستراتيجيات بشكل عام، فـ”إما ستكون هناك ردود فعل تضامنية، أو أن هذه الاستجابات ستظل غير فعالة”.

هذا وتلتزم سانت إيجيديو منذ ما يقرب العشرين عامًا بدعم النظم الصحية الأفريقية بفضل برنامج (دريم)، لإعادة تكييف هياكلها الصحية لمكافحة الفيروس ومشاطرة الأمل في أنه من خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء سيكون من الممكن إعادة التفكير في الرعاية الصحية التي يمكن توفيرها حقًا لجميع المواطنين.