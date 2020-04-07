مسؤول صحي إيطالي: نتحقق من عقار ضد الالتهابات التي يسببها كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن التجارب تجري على قدم وساق للتحقق من عقار ضد الالتهابات التي يسببها كوفيد 19.

وفي تصريحات لصحيفة (إل صولي 24 أوري) الثلاثاء، تحدث مدير وكالة الأدوية نيكولا ماغريني، الذي تبينت إصابته بفيروس كورونا، عن حالته الصحية وغيرها، قائلا: “أنا بخير، لدي حمى بسيطة، لكني أعمل حتى لو لم يكن ذلك بالوتيرة السابقة نفسها”.

وفيما يتعلق باختبار العقاقير، فقد قال: “وافقنا في غضون ثلاثة أسابيع على عشر دراسات، وتمت مراجعة 55 مشروعًا”، كما أن “لدينا عائلات عديدة من الأدوية تحت الملاحظة: مضادات الفيروسات، الأجسام المضادة التي تخفف الالتهابات، مضادات الملاريا، الأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية، بل والكورتيزون والانترفيرون بيتا أيضًا”.

أما بشأن مضاد التهاب المفاصل توسيليزوماب، وهو الدواء الأكثر استخدامًا الآن في المستشفيات، فقد لفت الى أن “هناك دراستان دخلتا المرحلة الثانية على 330 مريضًا، وسجل موسع يشمل ألفي مريض استخدموا هذا الدواء، الذي لدينا توقعات كبيرة بشأنه مع شركة روش السويسرية التي منحتنا إياه مجانًا”.

وأوضح ماغريني أنه “إن أخذنا الاستخدام الرحيم للعقار بالحسبان، فإن هناك 3 آلاف مريض مشمولون بالأمر”. واختتم بالقول “نحن نختبر ما إذا كان هذا الدواء يوقف الالتهاب حقًا في المرضى الذين يتم إخضاعهم لأجهزة الإستنشاق”.