تعاون فلسطيني-إسرائيلي-صيني لفحوصات كورونا في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت شركة طبية إسرائيلية موافقة كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على إقامة مختبر لإجراء 3 آلاف فحص يومي للكشف عن مرضى كورونا في قطاع غزة.

وقالت شركة (AID GENOMICS) الإسرائيلية في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن شركة (BGI) الصينية شريك في تقديم الدعم التكنولوجي.

وأشارت إلى أن المختبر سيكلف بضعة ملايين الدولارات، وأنها ستقود حملة التبرع لهذا المختبر مشيرة إلى أن مؤسسة (Mammoth) ستنضم إلى المتبرعين وتنظم حملة لجمع التبرعات في الصين لصالح مختبر غزة.

وتعتبر شركة (BGI) الصينية واحدة من أكثر الموردين البارزين لاختبارات فيروس كورونا في العالم. وتقول إنها تتعاون مع شريكها الإسرائيلي لبناء مختبر في غزة سيوفر 3 آلاف اختبار فيروس كورونا يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (BGI) الدكتور يي ين، إنه “بموافقات من جانبي حدود غزة، فإن الناس في غزة سوف يرون الأمل في هزيمة فيروس كورونا وكذلك نور السلام في المستقبل”.

وأضاف أن “الأوقات الصعبة تبرز معادن الناس وإنقاذ الأرواح ذا أهمية قصوى”، لذا “يجب أن نعمل معا للتغلب على الصعوبات التي تنتظرنا”. واختتم مشيرا إلى أن شركته ستجلب الحل الذي تم تطبيقه في ووهان الصينية إلى غزة.