ايطاليا: 604 حالة وفاة جديدة وتراجع باعداد المرضى بالمستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي أنه “لسوء الحظ، لا تزال الوفيات كثيرة” بسبب وباء فيروس كورونا المستجدK معلنا تسجيل 604 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضيةK ليرتفع العدد الاجمالي للضحايا منذ بداية الازمة الصحية الى 17127 شخص.

ولكن المسؤول الايطالي أكد خلال مؤتمره الصحفي اليوميK استمرار وتيرة تراجع الارقام الخاصة بالاصابات وfالمرضى في أقسام العناية المركزة وفي المستشفيات بصفة عامة.

وأعلن أنه تم تسجيل 3039 اصابة جديدة (الاصابات الجديدة أمس كانت 3598) وهو أقل رقم منذ 13 آذار/مارس الماضي، مع الاخذ في الاعتبار أن عدد الاختبارات زاد كثيرا منذ ذلك التاريخ.

وأشار الى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (بما فيهم المتعافون والموتى) منذ تفشي المرض بلغ 135 ألفا و586.

وذكر بويللي أنه يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3792 شخصًا، وهو عدد أقل بـ 106 مقارنة بالأمس، منوها بأن هذا الانخفاض يسجل لليوم الرابع على التوالي. ويخضع 28،718 شخصًا حاليا للعلاج في المستشفيات، حيث قلوا بـ 258 مقارنة بالامس.

وذكر أن العدد الاجمالي للمتعافين بلغ 24 الفا و392 بعد أن تماثل في الـ24 ساعة الماضية 1555 مريضا للشفاء، بينما تعافى أمس 1022 شخص.