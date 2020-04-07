رئيس مجموعة اليورو: نعد حزمة اجراءات طموحة لم يسبق لها مثيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو أن وزراء المالية المجموعة سيناقشون في اجتماعهم اليوم الثلاثاء عبر دائرة الفيديو المغلقة “أكبر حزمة وأكثرها طموحاً أعدتها مجموعة اليورو على الإطلاق”.

وقال سينتينو (البرتغال) في رسالة فيديو قبل التئام الاجتماع الذي تأجل إلى ما بعد الساعة الرابعة مساءً ، أن الحزمة الطموحة تتضمن “شبكة أمان للعمال والشركات والدول” الاعضاء، ولكن هذه الخطة “التي ستشكل درعا للاقتصاد الأوروبي لا يمكن فصلها عن خطة الانتعاش”.

وأضاف، لهذا السبب “سأطلب من الوزراء العمل على خطة انتعاش واسعة ومنسقة”.