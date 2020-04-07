مسؤول صحي ايطالي: المنحنى الوبائي بدأ بالانحدار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الايطالي العالي للصحة، جيوفاني ريتزا، الى أنه على الرغم من وجود مؤشرات تفيد بانحدار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ولكنه لا ينبغي التخلي عن تدابير الاحتواء.

وقال “أخيرًا، يبدو أننا بدأنا نشهد انخفاضًا في الحالات الجديدة: المنحنى الوبائي، بعد مرحلة الاستقرار، يبدو أنه يميل إلى الانحناء إلى الأسفل”، الا أنه أضاف في تعليق على بيانات اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الدفاع المدني في روما “لكن دعونا ننتظر غدًا أو بعد غد، قبل أن نتنفس الصعداء”.

وقال المسؤول الصحي الايطالي “نأمل أن نشهد تباطؤًا ملموسا (للعدوى)، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن الفيروس سيبقى بين السكان، حتى لو وصلنا إلى صفر اصابة في أسبوع أو شهر، فلن نكون طلقاء جميعنا”، في اشارة الى تخفيف تدريجي محتمل للقيود على حركة المواطنين خلال ما يعرف بالمرحلة 2 القادمة من حالة الطواري الصحية.

وتابع مدير قسم الأمراض المعدية أنها “معركة قاسية نخوضها ضد الفيروس. يجب أن نحافظ بدقة على جميع تدابير التباعد الاجتماعي، لأن أي استرخاء يمكن أن يعني استئناف دورة جديدة” لانتشار الجائحة.

وكان رئيس هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريللي، قد ذكر أنه “لسوء الحظ ، لا تزال الوفيات كثيرة” ولكنه أكد استمرار وتيرة تراجع الارقام الخاصة بالاصابات وبالمرضى في المستشفيات، بأقسام العناية المركزة على وجه الخصوص.