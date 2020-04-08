رئيس المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: لا دلائل على نجاعة الكلوروكين كعلاج لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد رئيس المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوشي عدم وجود دلائل علمية الى اليوم تثبت نجاعة الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين كعلاج للمصابين بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال العالم الامريكي الايطالي الاصل، الذي يعمل ضمن الفريق العلمي للرئيس الامريكي دونالد ترامب لمكافحة الفيروس التاجي، في تصريح لصحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية، “أعلم أن الجميع يتحدوث الآن عن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين، مضادات الملاريا، كأدوية فعالة ضد فيروس كورونا. أنا لا أقول أنها ليست مفيدة، بل أقول أننا ما زلنا لا نعرف ذلك”.

وفي رده على سؤال بشأن تفاؤل ترامب بأن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين “سيغيران اللعبة” في معركة التصدي لفيروس كورونا، قال “يتحدث الرئيس عن هذه الأدوية على أساس ما تداول من كلام. أنا عالم ، حتى الآن تمت تجارب سريرية على الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين بشكل عشوائي للغاية للتأكد من فعاليتها”.

وأضاف: “ما زلنا نواجه أوقاتًا صعبة، لكن سنجتازها. إننا نجرب العديد من الأدوية ، وبعضها معروف جيدًا ، بما في ذلك التي تعتمد على الكلوروكين، لترتيب الفوضى ووضع بروتوكولات محددة. كما نحن في وضع متقدم في عملية اختبار للقاحين، سيكونا متاحين في غضون عام أو عام ونصف “.