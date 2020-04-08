ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في إسرائيل قبل فرض حظر التجول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ساعات قبل دخول حظر التجول حيز التنفيذ في إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع في إجمالي عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 71 والإصابات إلى 9404.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية ، صباح اليوم الأربعاء، إنها سجلت 156 إصابة بالفيروس و6 وفيات منذ ساعات مساء أمس.

وأشارت إلى أن 147 من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة و199 في حالة متوسطة و8186 في حالة طفيفة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة فإن 801 قد تعافوا من الوباء.

ولفتت إلى أن 740 من المرضى يتلقوا العلاج في المستشفيات و5985 في منازلهم و859 في فنادق تم تخصيصها لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وبدأ مساء أمس اغلاق بين المدن الإسرائيلية يصل ذروته مساء اليوم بفرض حظر التجول حتى صباح يوم الجمعة.

وجاء التشديد لمناسبة عيد الفصح اليهودي وخشية التخالط الذي يؤدي إلى رفع الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الزام الإسرائيليين بارتداء الأقنعة الواقية “الكمامات” بدءا من يوم الأحد في الأماكن العامة.