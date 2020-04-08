ايطاليا تدعو لخيارات اوروبية شجاعة بعد فشل اجتماع مجموعة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير المالية الايطالي، روبرتو غوالتييري الى تبني “خيارات شجاعة ومشتركة”، وذلك في أعقاب انفضاض اجتماع وزراء مالية مجموعة منطقة اليورو بعد 16 ساعة من النقاش دون التوصل الى اتفاق بشأن الآلية الاوروبية للتصدي للتداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا

وكتب غوالتييري، الذي تؤيد بلاده طرح “سندات كورونا” بشكل جماعي، في تغريدة صباح الاربعاء “على الرغم من التقدم، لا اتفاق في مجموعة اليورو”. وأردف “ما زلنا نسعى جاهدين من أجل استجابة أوروبية لمواجهة تحدي كوفيد-19. لقد حان الوقت لتقاسم المسؤولية والتضامن والخيارات الشجاعة والمشتركة”.

وبدوره غرد مفوض الشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، باولو جينتيلوني قائلا “تأجيل اجتماع مجموعة اليورو دون اتفاق بعد 16 ساعة من الاجتماع. تناشد المفوضية بالشعور بالمسؤولية الضرورية في أزمة كهذه”.

وفي اشارة الى استئناف وزراء مالية المجموعة لاجتماعهم الخميس، ختم جينتيلوني: “غدا سيكون يوما آخر”.