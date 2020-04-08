البابا فرنسيس ينشئ صندوقاً لمساعدة ضحايا وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قرر البابا فرنسيس إنشاء صندوق يرمي إلى مساعدة الشعوب المتضررة من جائحة كورونا، التي باتت تشكل تهديداً لأفقر البلدان جنوب العالم، لاسيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ووفق اذاعة الفاتيكان، رصد البابا فرنسيس في الصندوق مبلغ قيمتُه سبعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي أُودع لدى “الأعمال الحبرية الإرسالية” التي تنشط جداً في المناطق الفقيرة المهددة من قبل الوباء، والتي تعاني أصلا من مشاكل كبيرة على مختلف الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أجرت (وكالة فيديس) الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع رئيس مجمع تبشير الشعوب الكاردينال تاغل الذي أكد أن “البابا فرنسيس يريد أيضا من خلال هذه المبادرة الإنسانية أن يدعو الكنيسة كلها إلى الإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة المطروحة اليوم أمامنا”. وذكّر بأن “الكنيسة الكاثوليكية وبفضل نشاطها التبشيري غالباً ما توجد في الصفوف الأمامية إزاء التهديدات المحدقة بالكرامة البشرية”.

وأشار الى أنه في القارة الأفريقية لوحدها يوجد “أكثر من ستة وأربعين ألف كاهن وأربعة وسبعين ألف راهبة يديرون سبعة آلاف ومائتين وأربعة وسبعين مستشفى وعيادة طبية، وألفين وثلاثمائة وستة وأربعين مأوى للعجزة، هذا فضلا عن خمسة وأربعين ألف وثماني وثمانين مدرسة توفّر التربية لأكثر من تسعة عشر مليون طفل. وفي العديد من المناطق الريفية في أفريقيا يعتمد السكان حصراً على مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية من أجل الحصول على الخدمات الصحية والتربوية”.

وقد تم إنشاء هذا الصندوق لدى الأعمال الحبرية الإرسالية باعتبارها القناة الرسمية للمساعدة التي يقدمها البابا إلى أكثر من ألف ومائة وعشر أبرشيات حول العالم لاسيما في آسيا، أفريقيا وأوقيانيا باستثناء منطقة الأمازون.