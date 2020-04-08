بلجيكا: منحنى اصابات وباء كورونا نحو الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات توجه البلاد نحو مرحلة استقرار منحنى انتشار وباء كوفيد 19، استناداً على تزايد الفروق بين أعداد المقبولين في المشافي واعداد الخارجين منها.

وأشار المتحدث باسم المركز التابع لوزارة الصحة في مؤتمره الصحفي اليومي الى أن 487 شخصاً قد قبلوا في المشافي للعلاج من وباء كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 524 حالة تعافي سُجلت صباح اليوم.

لكن أيمانويل أندريه، نبه إلى استمرار ارتفاع الوفيات بسبب الوباء، إذ تم تسجيل 205 حالة وفاة يوم أمس فقط، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد 19 إلى 2240 شخصاً من مختلف الأعمار.

ويبلغ اجمالي عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية انتشار الوباء 23403 حالة، منها، منها 9432 يتم علاجها في المشافي و5688 حالة في العناية المركزة.

هذا وقد تم تحويل 1276 شخصاً إلى غرف العناية الفائقة يوم أمس فقط، حيث “تقترب بعض المشافي من مرحلة الاستيعاب الأقصى، فيما لا تزال أخرى تمتلك بعض الهوامش”، وفق كلام أندريه.