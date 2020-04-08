بوريل يهاتف رئيس وزراء تونس على خلفية أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قرار بروكسل تحريك مبلغ 250 مليون يورو بشكل عاجل لدعم موازنة الحكومة التونسية في مواجهة تفشي وباء كورونا.

جاء الإعلان في مكالمة هاتفية أجراها جوزيب بوريل يوم أمس مع رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ.

وأوضح بوريل في بيان صدر عن مكتبه اليوم أن المساعدة المستعجلة تأتي كعلامة تضامن إضافية ورغبة من قبل أوروبا في الاستمرار في العمل مع الشركاء في تونس، خاصة في هذا الوقت الصعب.

وجاء في البيان: “توافق بوريل والفخفاخ على أهمية التعاون الدولي من أجل النهوض بالتحديات التي سببها انتشار الوباء عالمياً”.

هذا ومن المقرر أن يعقد وزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لهم اليوم لتحديد أطر مقاربة أوروبية مشتركة لدعم الدول الشريكة في مجال التصدي لفيروس كورونا.

كما بحث الطرفان آفاق تعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.