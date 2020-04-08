البابا: استغلال الآخرين ضرب من الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رأى البابا فرنسيس أن استغلال الآخرين في ظل الظروف الراهنة يمثل ضرباً من الاتجار بالبشر.

وفي عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي تم بثه فيديوياً، قال البابا إنه يصلي “على نية الأشخاص الذين يتاجرون بالمحتاجين في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه بسبب تفشي فيروس كورونا”، لافتا إلى أن “هؤلاء يحاولون الإستفادة من عوز الآخرين، كمن يمارسون الربا، المافيويين وغيرهم”.

وقال البابا وفقا لما نشره موقع إذاعة الفاتيكان، إنه يطلب “من الله أن يلمس قلوبهم كي ترتد”. وذكّر بأن “يوم الأربعاء من أسبوع الآلام هو يوم الخيانة أيضا، إذ إن الكنيسة تتذكر فيه خيانة يهوذا ليسوع، وكيف أقدم على بيع معلمه”. وأردف “عندما نفكر ببيع الناس يأتي إلى ذهننا الاتجار بالعبيد في أفريقيا وكيف نُقلوا ليُباعوا في أمريكا، أو الاتجار بالفتيات الأيزيديات على يد تنظيم داعش”.

وتابع فرنسيس “لكن الاتجار بالناس يحمل بعداً آخر، ويُمارَس يوميا. فثمة أشخاص اليوم كيهوذا يبيعون أخوة وأخوات لهم، يستغلونهم في سوق العمل، لا يسددون لهم مستحقاتهم، ولا يقومون بواجباتهم. وهذا الأمر ينطبق أيضا على أقرب المقربين منهم”، وعلى سبيل المثال “عندما يرسل أحد ما والدَيه المسنَّين إلى دار للعجزة ولا يزورهما إطلاقاً”.

ثم أكد البابا أن “الاتجار بالبشر يحصل اليوم كما حصل في القدم، مذكرا بكلمات المسيح الذي قال إن الإنسان لا يستطيع أن يخدم الله والمال، لا يستطيع أن يكون له سيدان. فإما يخدم المرء الله، أو يخدم المال ويصبح له عبداً”.

وحذّر بيرغوليو من “وجود أشخاص يدّعون أنهم يخدمون الله لكنهم في الواقع يخدمون المال، إنهم من يستغل الآخرين، مع أنهم يبدون في مظهر لائق”. واختتم مكرراً “إنهم يتاجرون بكل شيء حتى بالبشر لأن استغلال الناس هو ضرب من الاتجار بالبشر”.