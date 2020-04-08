رينزي: اقترحت إعادة فتح البلاد منذ أسبوع وقد أدرك الجميع ذلك اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، أنه اقترح “البدء بإعادة فتح إيطاليا تدريجيًا قبل أسبوع”.

وكتب زعيم تيار (إيطاليا حيّة)، على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، أنه تبعاً لما سلف ذكره، “وصفني الخصوم باللامسؤول، بينما نعتني الوقحون بالأبله”. وأردف “لكن هؤلاء جميعاً، توصلوا اليوم إلى هذه الفكرة: لقد حان الوقت لإعادة الفتح، والتعايش مع فيروس كورونا هذا”.

وكان رينزي قد قال في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء، ردا على السؤال: إذا لم تعد الظروف مواتية في غضون شهر؟ بالقول “أعتقد أنه سيتعين علينا التعايش مع وباء كوفيد 19 للسنتين القادمتين، أو حتى وصول اللقاح ضده على الأقل”.

وتابع “لهذا السبب بالتحديد، لا يمكننا جميعًا البقاء في المنزل لمدة عامين، فلن يكون الأمر أكثر سوءا من ما نحن عليه الآن”، فـ”الموجة العاتية قد ولّت، ومراجعات غرف الطوارئ آخذة بالانخفاض، ولم تعد العناية المركزة تطفح بالناس”.

وخلص رئيس الحكومة الأسبق الىالقول “إذا كنا قريبين من نقطة إنعدام العدوى، فسأكون أول من يقول أننا سنبقى مغلقون لمدة أسبوع آخر، لكن الأمر ليس كذلك”.