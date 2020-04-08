إمام إيطالي ردا على طلب سالفيني فتح الكنائس لعيد الفصح: إنه غوغائي لا سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال إمام إيطالي ردا على طلب زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني بإعادة فتح الكنائس للسماح للناس بالإحتفال بعيد الفصح، إنه هذا الأخير “يمارس الغوغائية أكثر من السياسة”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الأربعاء، شجب نائب رئيس اتحاد الطوائف الاسلامية الإيطالية (Coreis)، الإمام يحيى بالافيتشيني، صراحة طلب سالفيني، قائلا: “يجب عليه أيضًا أن يعرف أن الكنيسة المفتوحة يمكن أن تسهم الآن بخلق بؤر لوباء كوفيد 19″، وحيث “لن تكون هناك آنذاك إمكانية لتتبع للعدوى”.

واختصر نائب رئيس (Coreis) الحديث بالقول إن “في مكة، لا زيارات ولا صلاة، كل شيء مغلق”، مبينا أن “المآذن تواصل الدعوة للصلاة، لكن نظرا لحالة طوارئ فيروس كورونا، فإنها بدلاً من قول: حيّ على الصلاة، تنادي بالصلاة في المنزل”.

وخلص الإمام بالافيتشيني الى القول “إنها مسألة عيش الإيمان بإحساس وذكاء”، فـ”يمكن أن تتحول التجمعات الى بؤر لإنتشار الوباء، ويجب أن يدرك سالفيني هذه المخاطر”.