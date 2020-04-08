المفوضية الأوروبية توصي الدول بتمديد منع السفر حتى 15 أيار القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر “غير الضروري” عبر دول الاتحاد لغاية 15 أيار/مايو القادم.

وأشارت المفوضية الى أن تقييمها هذا جاء على أساس استمرار تصاعد عدد الإصابات والوفيات في مختلف دول الاتحاد وأيضاً الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

وجاء في بيان المفوضية الصادر اليوم، أنه “بناء على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى”.

أما بالنسبة للحدود الخارجية للاتحاد، فقد أكدت المفوضية، في بيانها إلى إجراء منسق من قبل كافة الدول الأعضاء.

إلى ذلك، أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن أي تمديد لحظر السفر غير الضروري لما بعد 15 أيار/مايو القادم يحتاج إلى عملية تقييم جديدة.

في السياق نفسه، شددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية وكذلك ضمان حركة العاملين في المجالات الأساسية عبر الحدود.

وكانت المفوضية قد دعت للمرة الأولى في 16 آذار/مارس الماضي الدول لضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية لضبط تفشي وباء كوفيد 19.