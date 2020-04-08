سيناتور إيطالي: من لا يرتدي الكمّامة ليس بطلاً بل خطراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي “إنني أرى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بدون كمّامات وقائية، فلنضعها جميعًا لتتمكن من تجنب انتشار فيروس كورونا”، مؤكدا أن “من لا يرتدي الكمّامة ليس بطلاً بل يمثل خطرًا على الجميع”.

وفي مداخلة بقاعة المجلس في قصر (ماداما) الأربعاء، خلال المناقشة العامة لمرسوم “علاج إيطاليا”، بشأن كل من يجوب مقر المجلس الشيوخ بدون الكمامات، أضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ روبرتو كالديرولي (حزب الرابطة)، أن “جميع أنواع الكمّامات، كتلك الجراحية أو غيرها، تحمي تُجنب الأشخاص الذين يتواصلون معك، العدوى”.

وخلص كالديرولي الى القول، “مرة أخرى، إذا كان ارتداء ربطة العنق إلزامي في المجلس، فإننا نقرر أن القناع مطلوب في هذه الفترة، وإلا فإن الجميع أحرار في البقاء بالمنزل”.