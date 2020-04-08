بوذيو إيطاليا لسالفيني: الصلاة في المنزل أفضل لأن الصحة أولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بوذيو إيطاليا رداً على نداء زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني بفتح الكنائس لعيد الفصح “النية طيبة، لكن صحة الناس تأتي أولاً”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الأربعاء، أبدى رئيس اتحاد البوذيين الإيطاليين فيليبو شانا، رفضه للإقتراح، موضحا أنه “سيكون من الجيد السماح للكاثوليك بالصلاة في سياق أكثر ملاءمة مثل الكنيسة”، لكن “في الوقت الحالي، ونظرًا لحالة طوارئ فيروس كورونا والتدابير الصارمة المطبقة، فلا أعتقد أن الأمر مناسباً”.

وأشار شانا الى ان “عيد الفصح يقع في خضم حالة الطوارئ، وأعتقد أنه يجب الكاثوليك بالتضحية والصلاة في المنزل”. وخلص إلى القول إنه “من بين أمور أخرى، أعتقد أن الالتزام بالأحكام الحالية يتماشى إلى حد كبير مع العقيدة المسيحية”، لأن “التردد على الأماكن العامة في هذا الوقت يمكن أن يشكل خطرًا على الآخرين، وعلى الشرائح الأضعف بشكل خاص”، في إشارة الى المسنين.