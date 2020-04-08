إيطاليا: رقم قياسي جديد في عدد المتعافين اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية “تسجيل رقم قياسي جديد اليوم”، في عدد المتعافين من وباء كوفيد 19.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحافي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه “في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ”، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن “هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية”، وبالتالي “يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ”.

واشتدرك بوريللي القول: “مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا”، وأنه “مع تعافي 2099 شخص في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491”. كما “يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى”، وقد “انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485”.

وأشار المفوض الحكومي الى أن “الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة”، فـ”هناك اليوم 3693، (-99) في الـ24 ساعة الماضية، وهو لليوم الخامس على التوالي”. أما “عدد الحالات الإيجابية حاليًا، فهو 95262 (+1195)، منهم 63084 شخصاً في حجر منزلي، وقد تم إجراء 807125 تحليل مسحة الحلق”.

وخلص بوريللي الى القول إن “المجموع الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ حتى اليوم 139422”.