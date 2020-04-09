رئيس الوزراء الإيطالي: احتمال رفع بعض التدابير نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي “احتمال رفع بعض التدابير التقييدية نهاية الشهر الجاري”، في إشارة الى الإجراءات الحكومية الخاصة بحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (Bbc) الخميس، أضاف كونتي أنه “يجب أن يتم تخفيف التدابير التقييدية بشكل تدريجي”، لكن “على الأرجح، إذا أكد العلماء ذلك، فمن الممكن إلغاء بعض الإجراءات في إيطاليا بحلول نهاية هذا الشهر”.

وإجابة على سؤال بشأن السرعة أو البطء باتخاذ التدابير التقييدية التي اعتمدت في إيطاليا، أكد رئيس الحكومة: “لو تمكنت من العودة الى الوراء بالزمن، لفعلت الشيء نفسه”.

وذكر رئيس الوزراء أن “الكمال ليس من هذا العالم وأنا لست متعجرفًا جدًا لأعتقد أن الحكومة الإيطالية كانت مثالية”. لكن “النظام الإيطالي مختلف تمامًا عن النظام الصيني، ولو كنا قد اقترحنا فرض إجراءات تقييدية للحريات الدستورية في وقت مبكر، لكان من المحتمل أن يعتبرونني مجنوناً”.