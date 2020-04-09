بومبيو: نجيد قيادة العالم وسنقوم بذلك في ظل الحالة الطوارئ هذه أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “إننا نجيد قيادة العالم وسنقوم بذلك في ظل الحالة الطوارئ هذه أيضاً”.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، أن “الرئيس (دونالد) ترامب على اتصال بجميع القادة في جميع أنحاء العالم. يتحدث بشكل متكرر مع أعضاء مجموعة العشرين، وأنا بنفسي على اتصال دائم مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والعديد من الدول الأخرى”، فـ”لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجة الوباء”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن “الرئيس يريد الحوار والتعاون مع جميع الدول بما فيها الصين، فعلينا العمل معًا ويمكننا القيام بذلك من خلال اجتماعات وتنسيقات مختلفة”. واختتم بالقول “لكنني لا أريد أي سوء فهم. لقد تعلمت الولايات المتحدة بمرور الوقت كيفية قيادة العالم وستفعل ذلك حتى في حالة الطوارئ هذه”.