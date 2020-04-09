رئيس حكومة إيطاليا: لم نقلل من شأن حالة الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه لم يتم التقليل من شأن حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (Bbc) الخميس، أضاف كونتي: “لن تجدون أبدًا تصريحاً واحد من جانبي يبين أننا قللنا من شأن هذه الحالة الطارئة”، مشدداً على أن إيطاليا “اتخذت إجراءات فعالة دائمًا وفي الوقت المناسب”.

ورداً على سؤال حول احتمال فشل المشروع الأوروبي إزاء التحديات التي تفرضها حالة الطوارئ الراهنة، أشار رئيس الحكومة الى أن “الخطر قائم”. وقال: “نحن بحاجة إلى استجابة اقتصادية واجتماعية على المستوى الأوروبي”، وأن “هناك حاجة لاستجابات نقدية ومالية كافية، لمواجهة أكبر اختبار تواجهه أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وذكر كونتي أنه “في غياب هذه الإجابات، ستكون هناك خيبة أمل كبيرة، لا من جانب الإيطاليين وحسب، بل من قبل جميع الأوروبيين”. واختتم مستدركا: “لكن لن أسمح لهذا أن يحدث، وأريد أن أتجنبه تماماً”.