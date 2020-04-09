عالم بلجيكي: حذر تجاه الظواهر الجلدية لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لم يستبعد الدكتور ايمانويل أندريه، المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات أن يكون لفيروس كوفيد 19 أعراض جلدية، داعياً للحذر وعدم اعتبار الأمر يقيناً مطلقاً.

وأشار أندريه، وهو متخصص في علم الفيروسات، إلى أن العديد من الأمراض الفيروسية المنشأ قد تثير أعراض جلدية، فـ”يجب أن يتم اثبات ذلك في حالة كورونا فيروس، وقد لا يكون ذلك مفاجئاً”، وفق كلامه.

وكان العالم البلجيكي يجيب على أسئلة وجهت له اليوم أثناء المؤتمر الصحفي المخصص للحديث عن تطورات انتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، حيث رأى أن “الظواهر الجلدية قد تكون من الأعراض المصاحبة للمرض، ولكنها لا تؤكده”، كما قال.

ودعا الى الاستمرار في اتباع واحترام قواعد التشخيص المعمول بها حالياً في عمليات الكشف عن الإصابة.

يذكر أن العديد من أطباء الأمراض الجلدية في فرنسا قد تحدثوا عن وجود أعراض مختلفة لدى مرضى كوفيد 19، مثل الاحمرار أو ظهور الصفائح الجلدية.