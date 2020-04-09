الفاتيكان يشكر الكاثوليك للصينيين على كرمهم في ظل أزمة فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب الكرسي الرسولي عن الشكر للصين على اللفتات السخية التي وصلت إلى الفاتيكان من خلال المنظمات الخيرية المختلفة، في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن “البابا فرنسيس يعرب عن مشاعر احترامه ويرفع صلواته”، لأجل الصين وشعبها.

وذكر بروني أنه “في الأيام الأخيرة، ورد من الصين، ولا سيما من خلال منظمتي الصليب الأحمر الصينية ومؤسسة (خيبي جيندي) الخيرية، لصيدلية الفاتيكان تبرعات بإمدادات صحية، تعبيراً عن تضامن الشعب الصيني والجماعات الكاثوليكية هناك، لأولئك المشاركين بإغاثة المتضررين من جرّاء عدوى كوفيد 19 وفي الوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر”.

وقال مدير دار الصحافة الفاتيكانية، “إن الكرسي الرسولي يقدر البادرة الكريمة ويعرب عن امتنانه للأساقفة والمؤمنين الكاثوليك والمؤسسات وجميع المواطنين الصينيين الآخرين على هذه المبادرة الإنسانية، ويؤكد لهم احترامات الأب الأقدس وصلواته لهم”.