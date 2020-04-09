ايطاليا: ضحايا فيروس كورونا من الاطباء يتجاوزون المائة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد من الاطباء في ايطاليا اليوم الخميس الى 103 ضحية، وفق آخر احصائية للفيدرالية الوطنية لنقابة الاطباء.

وأشارت فيدرالية نقابة الاطباء، التي تقوم باستمرار بتحديث عدد وفيات المعاطف البيضاء بسبب الفيروس على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت، الى أن القائمة تشمل ايضا أطباء متقاعدين وآخرين متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة

وذكرت أيضا أن من بين ضحايا العاملين في القطاع الصحي هناك 26 من الممرضين، وهم، بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى، الفئة الاكثر تعرضا للاصابة بكوفيد-19 حيث يشكلون 52% من الحالات الايجابية في القطاع .

ويبلغ اجمالي الحالات الايجابية للفيروس 12،681 من العاملين الصحيين ، بما فيهم الأطباء والممرضوت وفنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.