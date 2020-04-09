بلجيكا وألمانيا تستعدان لاختبارات سريرية للقاح مضاد لكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المختبر الألماني (CureVac)، نيته اطلاق تجارب سريرية على لقاح جديد لفيروس كورونا في ألمانيا وبلجيكا اعتباراً من شهر حزيران/يونيو القاقدم.

وأشار المختبر، عبر تصريحات صدرت اليوم عن مديره الجديد البلجيكي جان ستيفين، أن اللقاح المرتقب سيستخدم تقنية تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ما يدفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.

وأشار ستيفن إلى أن التجارب السريرية الأولى ستتم على أشخاص بالغين وبصحة جيدة وغير معرضين للإصابة، و”في مرحلة ثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص معرضين للإصابة ثم لكبار السن”، وفق كلامه.

وتهدف التجربة إلى دراسة الأجسام المضادة ورد فعل المرضى.

ويتوقع اجراء التجربة على 2 الفين الى 3 آلاف متطوع بلجيكي.

إلى ذلك، أشارت الشركة أنها تستعد لاحتمال عدم نجاح اللقاح وأنها بصدد تطوير نسخ أخرى بديلة.