الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي باعلان المملكة العربية السعودية أمس عن وقف اطلاق النار نيابة عن “تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل.

واعتبر بوريل أن من الضرورة بمكان أن توقف الأطراف المحلية المنخرطة في الصراع، أي الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويرى الأوروبيون أن اجتماع الأزمة بين الطرفين، المقترح من قبل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل انهاء النزاع.

وجاء في بيان بوريل: “يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على المشاركة الحقيقية والبناءة والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب قد تقوض الهدف”.

ويصر المسؤول الأوروبي على ضرورة أن يستمر تدفق السلع التجارية، خاصة الأدوية وكذلك على أهمية توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق، خاصة في هذه الفترة، لكل المحتاجين في اليمن.

هذا وتطرق بوريل إلى تفشي فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أنه لا يعرف الحدود ولا يفرق بين الصديق والعدو، فـ”يمكن أن يكون تأثيره على دولة، مزقتها الحرب لست سنوات، كارثياً”، وفق كلامه.

وأعاد المسؤول الأوروبي تكرار موقف بروكسل الداعم لعمل المبعوث الأممي في اليمن وفريقه واستعدادها للمساهمة في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.

إلى ذلك، يخشى المجتمع الدولي من تفشي وباء كورونا في اليمن، رغم أن السلطات هناك لم تعلن عن وجود إصابات حتى الآن.