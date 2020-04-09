سالفيني: اذا كان الاتحاد الاوروبي هو الجوع والموت، فلن يكن مستقبلا لأطفالنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جدد زعيم حزب رابطة الشمال المعارض في ايطاليا، ماتيو سالفيني الدعوة لخروج بلاده من الاتحاد الاوروبي بسبب الجدل الراهن حول رفض دول أعضاء في التكتل الموحد، على رأسها هولندا وألمانيا، لمقترح آلية اقتراض مشتركة، ما يسمى بـ”سندات كورونا” لمواجهة التداعيات المالية الناجمة عن الجائحة.

وقال سالفيني، في مداخلة أمام مجلس الشيوخ الخميس، “نحن أنشأنا أوروبا”، في اشارة الى أن ايطاليا من الدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي، “وقلصنا عدد الأسرة في المستشفيات” بخفض الانفاق على القطاع الصحي” من أجل الالتزام بالقيود” المالية المفروضة على الدول الاعضاء. وأردف “آمل أن يكون المؤيدون لأوروبا قد فهموا أنه إذا كانت أوروبا هي الجوع والموت والتضحية فليست المستقبل الذي يجب أن نتركه لأطفالنا”.

وأضاف، في دعوة للخروج من الاتحاد الاوروبي “دعونا نستعيد بلادنا دون وضع قبعة التسول أمام أحد… تحيا إيطاليا ويحيا الايطاليون”.